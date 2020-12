"Des dizaines de courriels" du Trésor américain piratés-sénateur 22/12/2020 | 05:05 Envoyer par e-mail :

par Raphael Satter WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Des dizaines de courriels du Trésor américain ont été piratés par des hackers russes responsables d'une vaste campagne de piratage contre des agences gouvernementales américaines, a annoncé lundi le cabinet du sénateur Ron Wyden. Le cabinet de Ron Wyden a déclaré dans un communiqué que le personnel du comité des finances du Sénat des Etats-Unis avait été informé que le piratage du Trésor avait été significatif. Ron Wyden, plus haut responsable démocrate du comité, a déclaré que Microsoft avait informé l'agence que des dizaines de courriel avaient été compromis. Les pirates informatiques sont aussi entré dans les systèmes informatiques de la division des bureaux départementaux du Trésor, dans laquelle on trouve les plus hauts représentants du Trésor. "Le Trésor ignore encore ce qu'ont fait les pirates, ni précisément quelles informations ont été volées", était-il dit dans le communiqué. Le Internal Revenue Service, qui collecte notamment l'impôt sur le revenu, ne semble pas avoir été touché, et il n'y a aucune raison de penser que les données des contribuables ont été compromise, était-il ajouté dans le communiqué. Un conseiller de Ron Wyden a déclaré que le compte du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, n'avait pas été affecté. (version française Camille Raynaud)

