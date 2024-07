Top Frontier Investment Holdings, Inc. est une société holding basée aux Philippines. La société exerce ses activités dans différents secteurs : les boissons, qui produisent et commercialisent des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; l'alimentation, qui comprend l'élevage de volailles et de bétail, ainsi que la transformation et la vente de produits à base de viande ; l'emballage, qui produit et commercialise des produits d'emballage, tels que des récipients et des moules en verre ; l'énergie, qui produit, distribue et commercialise de l'électricité, et exploite des mines de charbon ; les carburants et le pétrole, qui s'occupent du raffinage et de la commercialisation de produits pétroliers ; les infrastructures, qui s'occupent de la construction et du développement de divers projets d'infrastructure, tels que les aéroports, les routes à péage et les routes ; les télécommunications, qui s'occupent de la fourniture de services de télécommunications nationaux et internationaux ; le secteur du ciment, qui s'occupe principalement de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de produits en ciment, et l'immobilier et autres.