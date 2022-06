La société philippine North Star reporte son introduction en bourse en raison de l'inflation et des inquiétudes du marché.

Cette décision est la dernière en date d'une série de reports de cotation en Asie, motivés par l'incertitude, alors que les marchés financiers souffrent d'une inflation élevée et de la crise entre l'Ukraine et la Russie.

North Star, l'un des plus grands détaillants et fournisseurs de viande des Philippines, était censé proposer ses actions la semaine prochaine et s'inscrire en bourse le 24 juin. Deux sources ayant connaissance de l'affaire avaient précédemment confirmé à Reuters le report.

La société, dans un avis adressé à la bourse mardi, a déclaré que la décision était "due à la volatilité accrue du marché dans un contexte de préoccupations inflationnistes".

L'une des sources, qui n'était pas autorisée à parler aux médias, a déclaré à Reuters que North Star n'encourrait pas de pénalités puisque la période d'offre n'avait pas encore commencé.

Son introduction en bourse aurait été la huitième du pays cette année.

En mai, le conglomérat vietnamien Vingroup a déclaré que l'introduction en bourse de son unité automobile, VinFast, pourrait être reportée à l'année prochaine en raison de l'incertitude du marché. La société malaisienne Top Glove Corp a retardé son projet de cotation à Hong Kong en mars, tandis que l'assureur asiatique FWD Group a reporté sa vente d'actions à Hong Kong pour un milliard de dollars.