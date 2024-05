L'augmentation des droits de douane américains sur les gants médicaux, les seringues et les masques de protection en provenance de Chine ne devrait pas rendre les producteurs américains plus compétitifs, car on s'attend à ce que d'autres fournisseurs à bas prix se précipitent pour combler l'écart, ont déclaré des dirigeants de l'industrie.

Au début du mois, Washington a annoncé une forte augmentation des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, y compris les produits médicaux, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à stimuler la production nationale et à se prémunir contre les pénuries d'approvisionnement observées lors de la pandémie de COVID-19.

Toutefois, les dirigeants de l'industrie estiment qu'il est peu probable que les droits de douane renforcent la compétitivité des producteurs locaux, car les entreprises chinoises pourraient réacheminer leurs expéditions via des chaînes d'approvisionnement à l'étranger, et des fournisseurs d'autres pays, tels que la Malaisie, pourraient saisir cette opportunité.

"J'ai toujours dit que quoi que nous fassions avec les droits de douane, les Chinois trouveront un moyen de les contourner [...]. Ce n'est pas la solution miracle dont nous avons besoin", a déclaré Dan Izhaky, président de l'American Medical Manufacturers Association.

M. Izhaky, qui a une usine en construction à Baltimore pour produire des gants de qualité médicale, a également déclaré que les producteurs américains avaient besoin d'une aide immédiate, et non dans deux ans. Les droits de douane sur les gants devraient entrer en vigueur en 2026, tandis que les droits proposés sur les masques et les seringues prendront effet en août de cette année.

En 2023, les États-Unis ont importé de Chine pour près de 640 millions de dollars de masques, de seringues et de gants, selon les chiffres de la Commission américaine du commerce international.

Le bureau du représentant américain au commerce a déclaré la semaine dernière qu'il solliciterait les commentaires du public sur les effets des augmentations tarifaires proposées et sur la question de savoir si les droits de 25 % sur les masques et les gants médicaux et les droits de 50 % sur les seringues devraient être plus élevés.

Eddie Phanichkul, cofondateur de Lutema USA, qui a ouvert une usine de fabrication de masques à San Diego pendant la pandémie, a déclaré que l'imposition de droits de douane de 25 % sur les masques ne faisait qu'"envoyer un message".

"En fin de compte, ils vendent leurs masques pour un centime, et nous les fabriquons pour 5 à 10 centimes. Il est difficile de rivaliser avec cela", a ajouté M. Phanichkul.

ACHETEZ AMÉRICAIN

En 2023, la Chine était le plus grand exportateur de masques de qualité médicale en termes de volume, avec un prix de vente moyen de 4,14 dollars par kilo, inférieur au prix de vente de 5,5 dollars de son rival, la Malaisie, selon les données commerciales de l'ONU.

Pour maintenir son activité, "la Chine pourrait se tourner vers les pays asiatiques ou européens", a déclaré Chelsea Chew, analyste chez Apex Securities, qui ne voit pas d'impact immédiat pour les fabricants de gants en Chine et en Malaisie avant la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026.

Le ministre chinois des affaires étrangères a déclaré que la décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane montrait que certains Américains "perdaient la tête" et qu'au lieu d'entraver le développement de la Chine, cela inciterait ses 1,4 milliard de citoyens à travailler plus dur.

Owen Luo, directeur général de New Pentastar Medical Products (Chine), a déclaré que l'entreprise envisageait de faire appel à des fournisseurs produisant en dehors de la Chine et de réduire le prix de ses produits. L'entreprise exporte notamment des seringues aux États-Unis et travaille avec environ 500 fabricants dans plusieurs pays, dont la Malaisie et la Thaïlande.

De son côté, la société malaisienne Top Glove, premier fabricant mondial de gants médicaux, s'attend à ce que les droits de douane américains fassent grimper les prix des gants produits dans le pays, qui sont tombés en dessous des coûts de production en raison de la concurrence de la Chine.

Cela nous donne l'occasion de regagner des parts de marché précédemment perdues au profit des concurrents chinois pendant la guerre des prix en 2021". Cela nous donne l'occasion de regagner des parts de marché précédemment perdues au profit de concurrents chinois pendant la guerre des prix en 2022", a déclaré Top Glove, ajoutant qu'il devrait se préparer à redémarrer d'autres lignes de production pour répondre à une augmentation de la demande.

La Malaisie, premier exportateur mondial de gants médicaux en valeur, a exporté pour 1,89 milliard de dollars de masques en 2023, suivie par la Chine avec 1,1 milliard de dollars, selon les données commerciales de l'ONU.

Inquiets de l'intensification de la concurrence, certains producteurs américains affirment que la voie la plus prometteuse pour eux serait l'intervention de Washington du côté de la demande.

L'une des premières mesures prises par le président Joe Biden a été un décret ordonnant aux agences fédérales d'augmenter leurs achats de produits fabriqués aux États-Unis et de créer un bureau "Made in America" chargé de diriger ce processus.

Toutefois, ce bureau a également mis en place un système permettant aux acheteurs de demander des dérogations, ce qui, selon les fabricants américains d'EPI, continue de les priver de contrats gouvernementaux lucratifs.

"Il existe des règles pour acheter américain, il suffit de les appliquer", a déclaré Thomas Allen, associé directeur d'Altor Safety, un fabricant de masques de Valley Cottage, dans l'État de New York. (Reportage d'Andrew Silver à Shanghai, Timothy Aeppel à New York et Rozanna Latiff à Kuala Lumpur, complément d'information de Danial Azhar à Kuala Lumpur ; rédaction de Miyoung Kim et Himani Sarkar)