Top Glove, le plus grand fabricant de gants en caoutchouc au monde, accusé de travail forcé et de harcèlement dans ses usines, a été interdit d'exporter aux Etats-Unis. Le groupe malaysien tente désormais de redorer son image, en exposant le bien-être de ses employés et ses politiques éthiques. Les détails dans le Financial Times.

A voir ici :