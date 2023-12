Top KingWin Ltd est une société holding dont l'activité principale consiste à fournir des services de formation et de conseil aux entreprises, ainsi que des services de conseil et de transaction. La société propose des formations personnelles et de gestion ainsi que des services de conseil financier aux entrepreneurs et aux cadres des petites et moyennes entreprises (PME). Les services de formation aux entreprises proposent des séminaires professionnels liés aux marchés des capitaux et à l'introduction d'une société cotée en bourse. Les services de conseil aux entreprises offrent des services groupés et personnalisés pour répondre aux besoins financiers uniques de chaque client. Les services de conseil et de transaction se concentrent sur les services de planification de la stratégie d'investissement, les services de relations avec les investisseurs et les services de soutien à la collecte de fonds.