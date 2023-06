Top Resource Conservation & Environment Corp. est une société chinoise principalement engagée dans l'approvisionnement en gaz naturel et l'installation d'équipements connexes, ainsi que dans la gestion énergétique contractuelle de projets de cogénération. Ses activités de cogénération comprennent l'investissement, la construction et l'exploitation de centrales électriques de cogénération, l'utilisation de la chaleur et de la pression excédentaires dans les stations de pressurisation des gazoducs, ainsi que la fourniture de services contractuels et techniques pour les projets de cogénération. La société fournit également des services contractuels et techniques pour les projets de traitement des gaz de combustion, des services d'information financière sur Internet et des services de vente de produits de base. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie