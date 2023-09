Top Shelf International Holdings Ltd est un distillateur et distributeur de spiritueux basé en Australie. Son portefeuille de marques comprend les produits NED Australian Whisky en bouteille et en prémélange et les produits Grainshaker Australian Vodka en bouteille et en prémélange. La gamme de produits Grainshaker comprend Grainshaker Corn, Grainshaker Wheat et Grainshaker Rye. La société crée une gamme de spiritueux à base d'agave et développe une ferme d'agave dans la région des Whitsundays, dans le Queensland. La société fournit également des services de mise en conserve, d'embouteillage et de conditionnement à une série de clients.

Secteur Distillateurs et caves à vin