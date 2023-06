TOPBUILD CORP. : Loop Capital n'est pas inspiré par le dossier

TopBuild Corp. est un installateur et un distributeur de produits d'isolation et de matériaux de construction pour l'industrie de la construction aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : le segment de l'installation et le segment de la distribution spécialisée. Le segment Installation fournit des services d'installation d'isolation à l'échelle nationale par l'intermédiaire d'une entreprise de services aux entrepreneurs qui compte environ 230 succursales réparties sur tout le territoire des États-Unis. Les applications d'isolation de la société comprennent les matelas et rouleaux de fibre de verre, la fibre de verre soufflée en vrac, la mousse de polyuréthane pulvérisée et la cellulose soufflée en vrac. Le segment de la distribution spécialisée distribue des isolants pour le bâtiment et la mécanique, des accessoires d'isolation et d'autres matériaux de construction pour les marchés finaux résidentiel, commercial et industriel par l'intermédiaire d'environ 180 succursales. Outre l'isolation et les accessoires, la société distribue des gouttières, des cheminées, des étagères de placard et des matériaux de couverture, entre autres.

Secteur Construction et ingénierie