Topcon Corp est principalement engagée dans la fabrication et la vente de produits d'infrastructure intelligents, de produits de positionnement et de produits de soins oculaires. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment Infrastructure intelligente fournit, entre autres, des stations totales, des navigateurs Layout, des systèmes de mesure mobiles tridimensionnels (3D), des scanners laser tridimensionnels (3D), des collecteurs de données, des théodolites, des lasers rotatifs et des lasers pour tuyaux. Le segment des sociétés de positionnement fournit des systèmes de positionnement global (GPS) pour les levés de localisation, les systèmes de contrôle des machines de génie civil, les systèmes de gestion des actifs et les systèmes de contrôle des machines pour l'agriculture de précision, entre autres. Le segment des soins oculaires fournit des caméras de fond d'œil, des lampes à fente, des photocoagulateurs au laser, des tono-mètres sans contact, des tailleurs de lentilles, des équipements d'inspection de la vision et autres. Le segment Autres se consacre aux activités de mesure de précision et aux dispositifs optiques.

Secteur Machines et équipements industriels