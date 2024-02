Topgolf Callaway Brands Corp. est une société spécialisée dans le golf et le mode de vie actif. La société propose des expériences de golf, conçoit et fabrique des équipements de golf haut de gamme et vend des vêtements et d'autres accessoires de golf et de style de vie actif par l'intermédiaire de sa famille de marques, qui comprend Topgolf, Callaway Golf, Odyssey, TravisMathew, Jack Wolfskin, OGIO et Toptracer. Elle exerce ses activités dans trois secteurs d'activité : Topgolf, Équipement de golf et Style de vie actif. Topgolf est une entreprise de divertissement de golf basée sur la technologie. Sa plateforme propose des sites de golf et de divertissement en plein air, ainsi que sa technologie de suivi des balles Toptracer et sa plateforme de médias numériques. Le segment Golf Equipment est engagé dans la conception, la fabrication et la vente d'une gamme complète d'équipements de golf, qui comprend les groupes de produits clubs de golf et balles de golf. Dans le segment Active Lifestyle, la société conçoit, développe et vend des produits souples sous les marques Callaway, TravisMathew, OGIO et Jack Wolfskin.

Secteur Produits de récréation