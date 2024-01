(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Aptitude Software Group PLC, en hausse de 2,7% à 289,50 pence, fourchette de 12 mois 224,50p-398,00p. La société de gestion des abonnements et de numérisation des finances annonce qu'elle a récemment remporté un contrat pour sa plateforme financière Fynapse avec un "fournisseur de divertissement interactif de premier plan basé aux États-Unis", dont le nom n'a pas été révélé. Le contrat, d'une durée de cinq ans à compter du mois de mars, porte sur une valeur totale de 1,3 million de livres sterling. Alex Curran, président-directeur général, déclare : "Nous continuons à observer une dynamique croissante pour Fynapse, tant au niveau des nouvelles opportunités commerciales que des clients existants, y compris un engagement encourageant de la part de nos partenaires. Il est passionnant de voir la mise en œuvre de la nouvelle stratégie fonctionner et nous restons confiants dans la capacité de Fynapse à être un accélérateur de la croissance future du groupe."

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Topps Tiles PLC, en baisse de 6,5% à 46,45p, fourchette de 12 mois 42,37p-57,80p. Le détaillant déclare que les ventes au cours des 13 semaines se terminant le 30 décembre ont baissé de 4,0% par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables en baisse de 7,1%. Il déclare que les ventes du premier trimestre reflètent les défis actuels en matière de dépenses de consommation discrétionnaire, en particulier ceux qui ont un impact sur les entreprises desservant le secteur de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration. La base de coûts de Topps Tiles reste "bien contrôlée", malgré les pressions inflationnistes actuelles, et le flux de trésorerie reste "solide". Topps Tiles s'attend à ce que son bénéfice annuel soit plus important au second semestre, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le calendrier des congés payés, la consommation d'énergie plus élevée au premier semestre et les activités commerciales générales au premier semestre. La société déclare : "Le groupe reste bien positionné pour répondre aux conditions du marché et nous prévoyons de gagner de nouvelles parts de marché au cours du premier trimestre, grâce à notre service à la clientèle de classe mondiale, à nos marques leaders sur le marché et à notre expertise spécialisée, et grâce à la solidité de notre bilan. Nous restons enthousiastes quant aux opportunités qui s'offrent à Topps Tiles à moyen terme".

EnQuest PLC, baisse de 3,3 % à 14,885 pence, fourchette de 12 mois 11,87 pence-24,05 pence. Le producteur de pétrole et de gaz chute après que Jefferies ait abaissé sa note de 'hold' à 'buy', réduisant son objectif de prix de 20p à 14p. Au cours du dernier mois, les actions ont augmenté de 17%, mais ont baissé de 27% au cours des 12 derniers mois. Juste avant Noël, les actions ont augmenté après que la société a accepté de vendre une participation de 15 % dans son champ de Bressay et son navire flottant de production, de stockage et de déchargement en mer du Nord. L'accord a été conclu avec RockRose UKCS 10, une filiale de Viaro Energy, qui paiera 46 millions de livres sterling pour la participation dans les deux actifs, avec un paiement initial de 34,78 millions de livres sterling, qui sera utilisé à des fins de capital général. EnQuest a déclaré que les 11,3 millions de livres sterling restants seront payés à partir des flux de trésorerie futurs du champ de Bressay.

