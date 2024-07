(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Topps Tiles PLC - Détaillant de carrelage basé à Leicester - Annonce une mise à jour commerciale pour la période de 39 semaines se terminant le 29 juin. Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre a baissé de 6,9 % par rapport à l'année précédente, et pour la période de 39 semaines, le chiffre d'affaires a baissé de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Les conditions du marché sont restées difficiles dans l'ensemble, avec une demande modérée dans le secteur de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration des logements, en particulier pour les projets de grande envergure, indique Topps. L'entreprise ajoute : "Les données macroéconomiques positives sur l'inflation, la croissance des salaires réels, l'amélioration de la confiance des consommateurs et l'augmentation de l'activité sur le marché du logement permettent de croire en une reprise cyclique, et le groupe est bien positionné pour en bénéficier grâce à sa part de marché croissante, ses marques de premier plan, son expertise spécialisée et son service de classe mondiale, étayés par son bilan solide. Cependant, cette reprise ne s'étant pas encore répercutée sur nos marchés finaux, le groupe fait progresser les opportunités d'auto-assistance décrites dans la déclaration des résultats intermédiaires dans le cadre de son objectif 'Mission 365'."

----------

ECR Minerals PLC - société d'exploration aurifère centrée sur l'Australie - note les derniers résultats de tests supplémentaires pour le minéral critique antimoine à partir de carottes de diamant précédemment forées à Bailieston, dans le centre de l'État de Victoria, en Australie. "Nous avons identifié une opportunité très prometteuse à Bailieston qui justifie un suivi plus approfondi. La découverte de 32 % d'antimoine sur une intersection de 0,3 m, associée à de nombreux autres résultats très anormaux, marque une avancée significative et valide notre décision de soumettre à nouveau ces échantillons pour une analyse plus approfondie", a déclaré Mike Whitlow, directeur de l'exploitation. "Cette découverte est vraiment remarquable, surtout si l'on considère l'intérêt et la demande actuels pour ce minéral essentiel." La société ajoute qu'elle reste entièrement financée pour ses opérations prévues dans le Queensland et le Victoria en 2024.

----------

Physiomics PLC - Abingdon, Oxfordshire - modélisation mathématique et science des données pour de nouveaux médicaments - réalise un placement de 381 417 GBP, par l'émission de 63,6 millions d'actions au prix de 0,006 GBP chacune. Elle annonce également son intention de lever 25 000 GBP par le biais d'une offre au détail. Elle indique qu'elle émettra 4,2 millions d'actions supplémentaires au même prix. Peter Sargent, directeur général, déclare : "Je pense que Physiomics a réalisé des changements importants au cours de l'année écoulée, ce qui positionne désormais l'entreprise sur la voie de la croissance. L'exercice 2023/24 a été une année record pour l'entreprise, avec une valeur totale de nouveaux contrats jamais atteinte. Alors que nous entamons notre nouvel exercice financier, cette dynamique se poursuit avec le plus haut niveau de revenus déjà contractés. Cette dernière levée de fonds nous fournira les bases nécessaires à l'exécution de ce pipeline et nous permettra de poursuivre la croissance de nos revenus".

----------

Braemar PLC - Courtier maritime et conseiller en investissements maritimes basé à Londres - déclare qu'il a "continué à bien négocier" et que la performance financière 2025 à ce jour est en ligne avec les attentes. La société note qu'elle a compilé un consensus de revenus pour l'exercice 2025 de 152,7 millions de livres sterling et un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 18,2 millions de livres sterling. "Le groupe reste concentré sur sa stratégie de croissance déclarée et le conseil d'administration envisage l'année à venir et au-delà avec confiance", déclare Braemar.

----------

Fintel PLC - Fournisseur de technologie et de services de soutien au secteur des services financiers de détail au Royaume-Uni, basé à Huddersfield, Angleterre - Achève l'acquisition de Threesixty Services Ltd, fournisseur de services de conformité et de soutien commercial à plus de 900 conseillers financiers indépendants et sociétés de gestion de patrimoine, auprès d'abrdn PLC. Elle déclare avoir payé 14,6 millions de livres sterling. "Nous partageons la même volonté de promouvoir la valeur du conseil financier professionnel et nous pensons que cette opération élargira encore le choix de services de qualité dans ce secteur vital. Nous sommes convaincus que nous pouvons encore améliorer les services offerts aux clients de threesixty grâce à un investissement conjoint dans la technologie et nous étudierons les possibilités de mettre à disposition les avantages de notre technologie plus large et de notre plateforme de données au fil du temps", a déclaré Neil Stevens, PDG de threesixty. "Notre intention est de développer la marque forte et les services de qualité de threesixty avec le soutien total des dirigeants actuels, qui resteront dans l'entreprise pour la voir se développer à l'avenir."

----------

Reckitt Benckiser Group PLC - Fabricant de biens de consommation basé à Slough, en Angleterre - Achève la troisième et dernière tranche de son programme de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling, annoncé en octobre de l'année dernière. Dans le cadre de la troisième tranche, entre le 5 avril et le 2 juillet, la société a acheté 1,4 million d'actions au prix moyen de 43,89 livres sterling. Les actions sont désormais détenues en autocontrôle.

----------

Insig AI PLC - London-based data science and machine learning - Annonce que les dates de remboursement des notes de prêt convertibles existantes de la société de 1,0 million de livres sterling et 500 000 livres sterling émises respectivement à Richard Bernstein et David Kyte, ont été prolongées jusqu'au 30 septembre 2025. Elle convient également avec Bernstein que les intérêts dus de 8 % par an sur le CLN qui lui a été émis seront réduits à 6,0 % par an, à compter du 1er juillet. Le taux d'intérêt de 12,0 % par an sur le CLN émis à Kyte reste inchangé.

----------

N4 Pharma PLC - Société pharmaceutique basée dans le Derbyshire, en Angleterre, axée sur le développement de Nuvec - La filiale Nanogenics Ltd a déposé une demande auprès de la Food & Drug Administration américaine en vue d'obtenir la désignation de médicament orphelin pour son produit ECP105, destiné à la prévention des cicatrices après une intervention chirurgicale sur le glaucome. L'obtention du statut de médicament orphelin aux États-Unis devrait se traduire par "des économies substantielles en termes de coûts et de temps pour le travail de développement et, une fois approuvé, par une exclusivité de sept ans". La décision de la FDA est attendue dans les trois mois. Says Nanogenics a également déposé une demande de brevet au Royaume-Uni pour de nouvelles séquences de siRNA qui peuvent être utilisées dans le cadre du travail de développement de l'ECP105.

----------

Foresight Technology VCT PLC - Investisseur basé à Londres - Déclare avoir l'intention de lancer une nouvelle offre de souscription plus tard dans l'année par l'émission de nouvelles actions FWT.

----------

Serica Energy PLC - Société pétrolière et gazière en amont basée à Londres et opérant en mer du Nord britannique - Achève la première redétermination semestrielle dans le cadre de sa facilité de prêt basée sur les réserves. La base d'emprunt a été augmentée de 463 millions d'USD jusqu'au montant total de la facilité engagée de 525 millions d'USD. Martin Copeland, directeur financier, déclare : "Nous sommes reconnaissants à notre groupe bancaire de nous avoir aidés à mener à bien notre première révision dans le cadre de la nouvelle facilité de prêt basée sur les réserves. Les solides liquidités de Serica nous permettent de mener à bien notre stratégie à deux volets, à savoir investir dans nos actifs et saisir les opportunités de fusions et d'acquisitions intéressantes."

----------

Good Energy Group PLC - Fournisseur d'électricité renouvelable et de services énergétiques basé à Chippenham, en Angleterre - Lance un nouveau tarif fixe pour aider les conducteurs de VE à recharger leurs véhicules à la maison et en déplacement. Le tarif offre un taux de seulement 7,4 pence par kWh pour la charge de nuit pendant une fenêtre de cinq heures, selon l'entreprise. Le tarif est également assorti d'un abonnement gratuit à Zapmap, une application destinée aux conducteurs de VE qui les aide à rechercher, planifier et payer la recharge publique. Nigel Pocklington, président-directeur général, déclare : "Ce nouveau tarif, associé aux excellentes fonctionnalités supplémentaires de Zapmap, est conçu pour rendre la conduite d'un véhicule électrique aussi rentable et simple que possible. Nous avons fait le maximum pour offrir à nos clients un tarif compétitif pour une électricité véritablement renouvelable, provenant de notre communauté de plus de 2 500 générateurs, ainsi qu'un véritable avantage supplémentaire pour faciliter la recharge en déplacement grâce à Zapmap Premium".

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.