Topps Tiles annonce un effondrement de son bénéfice semestriel dû à l'inflation

Topps Tiles PLC a annoncé mardi une chute de son bénéfice semestriel en raison de l'impact de l'inflation, bien que la société ait des perspectives positives pour le second semestre de l'année.

Le détaillant basé dans le Leicestershire a déclaré que le bénéfice avant impôts pour le semestre qui s'est terminé le 1er avril a chuté de 70% à 1,7 million de livres sterling, contre 5,6 millions de livres sterling il y a un an. La société a déclaré que cela était dû à des "mouvements défavorables des taux de change" et à l'impact attendu de l'inflation d'une année sur l'autre, qui a augmenté de manière significative les coûts de l'énergie et d'autres coûts non récurrents.

La société a également indiqué que le bénéfice avait été affecté par une provision pour congés payés de 900 000 GBP, sans effet sur la trésorerie, qui s'inversera au cours du second semestre.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3 %, passant de 119,2 millions de livres sterling à 130,3 millions de livres sterling, ce qui, selon Topps Tiles, reflète son "développement et sa diversification réussis".

La société a déclaré un dividende intérimaire de 1,2 pence par action, soit une augmentation de 20 % par rapport à 1,0 pence l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, la société s'attend à ce que les bénéfices augmentent de manière significative au cours du second semestre de l'année et espère pleinement obtenir des résultats conformes aux attentes actuelles du marché. Les vents contraires auxquels l'entreprise est confrontée en matière de chaîne d'approvisionnement, d'inflation et de recrutement s'atténuent, ce qui, selon l'entreprise, renforce sa confiance pour la seconde moitié de l'année.

Le directeur général, Rob Parker, a déclaré : "Ces effets s'atténuent ou vont s'atténuer : Ces effets s'atténuent ou s'inverseront totalement au second semestre, ce qui nous conforte dans l'idée de réaliser des bénéfices beaucoup plus importants sur le reste de l'année", a déclaré Rob Parker, directeur général.

"La solidité de nos transactions, associée à notre stratégie réussie, à notre service clientèle de classe mondiale, à notre offre de protection de premier plan et à la solidité de notre bilan, nous donne une confiance croissante dans nos perspectives."

Les actions de Topps Tiles étaient en hausse de 4,7 % à 53,00 pence mardi après-midi à Londres.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.