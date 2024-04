(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Gulf Marine Services PLC, en hausse de 0,9% à 22,60 pence, fourchette de 12 mois 4,40p-23,00p. Les actions ont atteint leur plus haut niveau en un an vendredi. Jeudi, le fournisseur de navires de soutien autopropulsés et auto-élévateurs pour les secteurs offshore du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables a annoncé une croissance à deux chiffres de ses bénéfices en 2023.

Pinewood Technologies Group PLC, en hausse de 0,2% à 38,97 pence, fourchette de 12 mois 34,00p-39,40p. Le groupe confirme son intention de verser un dividende spécial à ses actionnaires, à la suite de la vente de ses activités britanniques dans le domaine de l'automobile et du crédit-bail. Pinewood reversera 358 millions de livres sterling à ses actionnaires sous la forme d'un dividende spécial de 24,5 pence par action, comme elle s'y était engagée l'année dernière. En février, l'entreprise a annoncé qu'elle avait conclu la vente de l'unité automobile et de crédit-bail à Lithia Motors Inc. pour 367 millions de livres sterling, ainsi qu'une souscription de 30 millions de livres sterling, marquant ainsi le début de sa transformation de Pendragon en Pinewood Technologies, une entreprise spécialisée dans les logiciels en tant que service.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Topps Tiles PLC, en baisse de 1,4% à 41,02p, fourchette de 12 mois 40,80p-57,80p. L'action tombe à son plus bas niveau depuis un an et est en baisse de 9,3% depuis le début de la semaine. Dans une mise à jour commerciale mercredi, le détaillant de carrelage basé à Leicester a déclaré que le marché plus faible, les salaires plus élevés et la consommation d'énergie saisonnière plus élevée pèseraient sur le bénéfice du premier semestre. Le bénéfice annuel devrait être plus important au second semestre. La société a déclaré que la demande modérée dans le secteur de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration des habitations, en particulier pour les projets de plus grande envergure, persiste jusqu'en 2024, ce qui se traduit par une baisse de la fréquentation des magasins. Les actions ont chuté pendant trois jours consécutifs avant le vendredi.

