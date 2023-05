Topps Tiles et Alusid s'associent pour le lancement de carreaux muraux durables

(Alliance News) - Frontier IP Group PLC a déclaré mardi que sa société de portefeuille, Alusid Ltd, a lancé sa première gamme de carreaux muraux produits en série avec Topps Tiles PLC.

Frontier, spécialiste de la commercialisation de la propriété intellectuelle, a déclaré que Topps Tiles avait convenu avec Alusid de produire une gamme de carreaux muraux à partir de matériaux durables.

Les carreaux, qui sont maintenant disponibles en quatre couleurs en ligne et dans les magasins, sont fabriqués à partir de déchets industriels d'Alusid recyclés à 91 %, appelés Principle.

Le directeur des achats de Tim Tatlock a déclaré : "La gamme Principle fabriquée par Alusid allie qualité et esthétique à un niveau de contenu recyclé parmi les plus élevés de l'industrie... Ce n'est que le début de notre relation avec Alusid, et nous sommes impatients de développer de nouveaux produits avec l'entreprise dans les années à venir".

Alasdair Bremner, directeur général d'Alusid, a déclaré : "Le lancement de Principle avec Topps Tiles est un grand pas en avant pour Alusid vers la production de masse et l'évolutivité, et c'est le résultat de nombreuses années de travail acharné de la part de notre équipe.

Topps Tiles Limited a clôturé en hausse de 1,0 % à 50,00 pence à Londres mardi.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

