Topps Tiles Plc est un spécialiste du carrelage. L'activité principale de la société est la vente et la distribution de carreaux en céramique et en porcelaine, de pierres naturelles et de produits connexes. Ses produits et services comprennent les carreaux de salle de bains, les carreaux de cuisine, les carreaux d'extérieur, les carreaux de sol, les carreaux de mur, les pierres naturelles, les carreaux de mosaïque, la colle et la finition, ainsi que le style et les conseils. La société propose une expertise spécialisée en matière de produits et un service à la clientèle aux professionnels et aux particuliers par le biais d'un site Web et d'un réseau national de magasins. Elle propose une gamme étendue, avec environ 2 000 carreaux disponibles sur commande et une gamme de produits consommables, y compris des produits de marque propre. Sa marque Parkside est un spécialiste du carrelage, destiné aux architectes, designers et entrepreneurs du marché commercial. Pro Tiler Tools est son fournisseur spécialisé en ligne de consommables et d'équipements liés au carrelage pour les clients professionnels. Tile Warehouse est sa marque uniquement en ligne, qui propose aux propriétaires des prix bas tous les jours sur une gamme de produits.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage