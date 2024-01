Top Score Fashion Co Ltd, anciennement TOPSCORE FASHION SHOES CO., LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication, la distribution et la vente au détail de chaussures de mode pour femmes. La société distribue des chaussures pour femmes sous ses propres marques KISSCAT, ZSAZSAZSU, tigrisso, KissKitty et KASMASE, ainsi que sous la marque Patricia de son agent espagnol. La société fournit également des produits et services connexes. La société distribue ses produits par l'intermédiaire de magasins directs et de plateformes de commerce électronique.

Secteur Chaussures