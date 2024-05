TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la vente au détail et les services dans le domaine du sport. La société vend principalement des chaussures et des vêtements de sport et loue des locaux commerciaux pour des ventes conjointes à d'autres détaillants par l'intermédiaire de ses filiales. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur chinois.

Secteur Détaillant habillement et accessoires