Le conseil d'administration de Topsports International Holdings Limited a reçu une notification de M. Sheng Baijiao (M. Sheng), administrateur non exécutif de la société. M. Sheng a décidé de ne pas solliciter de réélection après son départ à la retraite lors de la prochaine AGA, compte tenu de son âge. Étant donné que M. Sheng ne se représentera pas, la résolution ordinaire numéro 5(a)(ii) relative à la réélection de M. Sheng, telle qu'elle figure dans l'avis de convocation à l'AGA, la circulaire et le formulaire de procuration, n'est plus applicable et ne sera pas soumise à l'examen et à l'approbation des actionnaires lors de l'AGA.