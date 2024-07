Toray Industries, Inc. est un groupe diversifié organisé autour de 5 pôles d'activités : - production de fibres et de textiles (38,2% du CA) : nylon, polyester, fibres acryliques, produits non tissés, etc. ; - fabrication de plastiques et de produits chimiques (38,2%) : résines, films plastiques, produits de chimie fine, etc. ; - prestations d'ingénierie et de services environnementaux (10,3%) : développement, construction et réalisation d'unités industrielles, fabrication d'équipements de dessalement de l'eau de mer, d'équipements de traitement des eaux usées, etc. ; - production de fibres de carbone (9,7%) ; - autres (3,6%) : notamment fabrication de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (44%), Chine (19,5%), Asie (19,8%) et autres (16,7%).