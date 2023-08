Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited est une société basée en Thaïlande qui se consacre principalement à la fabrication de fibres et de textiles. La société fabrique des fibres de polyester, des fibres acryliques, des poils effilés et des lignes de pêche. La société fabrique également des tissus, des uniformes et des vêtements de sport.

Secteur Textiles et Cuirs