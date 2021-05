Torex Gold Resources Inc. : Début de mouvement

Données financières CAD USD EUR CA 2021 1 062 M 879 M 719 M Résultat net 2021 212 M 176 M 144 M Tréso. nette 2021 381 M 316 M 258 M PER 2021 7,14x Rendement 2021 - Capitalisation 1 492 M 1 239 M 1 011 M VE / CA 2021 1,05x VE / CA 2022 0,68x Nbr Employés 883 Flottant 99,6% Prochain événement sur TOREX GOLD RESOURCES INC. 29/06/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 29,97 CAD Dernier Cours de Cloture 17,42 CAD Ecart / Objectif Haut 95,2% Ecart / Objectif Moyen 72,0% Ecart / Objectif Bas 37,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jody L.M. Kuzenko President, Chief Executive Officer & Director Andrew Snowden Chief Financial Officer Fred M. Stanford Executive Chairman Barry Murphy Vice President-Engineering Michael Darren Murphy Independent Director