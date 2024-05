Torex Gold Resources Inc. est une société canadienne de production d'or intermédiaire, engagée dans l'exploration, le développement et l'exploitation de sa propriété Morelos Gold. La propriété Morelos Gold couvre une superficie d'environ 29 000 hectares dans la ceinture aurifère potentielle de Guerrero, située à 180 kilomètres au sud-ouest de Mexico. Les principaux actifs de la société sont le complexe minier El Limon Guajes (ELG ou le complexe minier ELG), qui comprend les mines à ciel ouvert El Limon, Guajes et El Limon Sur. La société possède également le gisement Media Luna, un projet de développement avancé situé à environ sept kilomètres d'ELG. La mine souterraine El Limon Guajes de la société comprend Sub-Sill et El Limon Deep, ainsi que l'usine de traitement et les infrastructures connexes, et le gisement Media Luna.

Secteur Or