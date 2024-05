Tornado Global Hydrovacs Ltd. est une société canadienne qui conçoit, fabrique et vend des camions hydrovac, et qui fournit des services d'entretien de camions lourds dans le centre de l'Alberta. La société vend des camions hydrovac aux fournisseurs de services d'excavation sur les marchés des infrastructures et de la construction industrielle, ainsi que du pétrole et du gaz. Les camions hydrovac utilisent de l'eau à haute pression et un système d'aspiration pour pénétrer et couper le sol en toute sécurité afin d'exposer les infrastructures critiques pour les réparer et les installer sans les endommager. Son segment comprend l'Amérique du Nord, qui s'occupe des opérations de fabrication et de vente. Son offre de camions hydrovac comprend les modèles F2 ECO-LITE, F3 ECO-LITE, F4 ECO-LITE et F5 Eco-Lite. Le F2 ECO-LITE a une hauteur totale d'environ 11 pieds 6 pouces et une longueur de 31 pieds 6 pouces. Le F3 ECO-LITE a une capacité de 10 mètres cubes et une capacité en eau de 1250 gallons américains. En Chine, la filiale de la société est utilisée principalement pour fournir certaines pièces aux activités de la société en Amérique du Nord.

Secteur Véhicules et machines lourdes