Tornos Holding AG est une société holding basée en Suisse et active dans le secteur des machines. La société développe, fabrique et commercialise des tours automatiques monobroches et multibroches, des centres d'usinage pour petites pièces, ainsi que des produits et services connexes. Les monobroches comprennent les lignes de produits DECO, EvoDeco, Sigma, Micro, Gamma et Delta. Sa multibroche comprend MultiAlpha, MultiSigma, MULTIDECO et SAS 16. Elle propose également son propre logiciel de support des machines. Les produits de la société sont utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la médecine, de l'électronique et de la microtechnique. La société opère dans le monde entier par le biais de ses filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment Tornos Management Holding SA en Suisse, Tornos Technologies Deutschland GmbH en Allemagne, Tornos Technologies Italia Srl en Italie, Tornos Holding France SA en France et Tornos Technologies US Corp aux Etats-Unis.

Secteur Machines et équipements industriels