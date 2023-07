Tornos améliore nettement son résultat opérationnel

Nette augmentation des commandes de l'industrie électronique

Demande stable pour SwissNano

Fusion avec Starrag sous considération

Le groupe Tornos a commencé l'année 2023 avec un carnet de commandes record. Par rapport au premier semestre 2022, le groupe a encore réussi à augmenter légèrement son chiffre d'affaires net au premier semestre 2023. L'EBIT2) a certes légèrement reculé en chiffres absolus, mais si l'on compare le résultat de ce semestre avec l'EBIT2) ajusté du premier semestre 2022 (hors l'effet exceptionnel de la dissolution de provisions pour corrections de valeur), on constate une nette amélioration.

En ce qui concerne les nouveaux investissements du côté des clients, Tornos a ressenti une incertitude manifeste sur certains marchés de vente, ce qui s'est traduit par divers reports de projets. Cela a entraîné un recul des entrées de commandes, notamment aux Etats-Unis et en Europe. Il est réjouissant de constater que la demande de produits Tornos a de nouveau sensiblement augmenté vers la fin du semestre.

Évolution des principaux chiffres clés

Au total, le groupe Tornos a enregistré au premier semestre 2023 des entrées de commandes de CHF 79,7 millions (premier semestre 2022 : CHF 98,3 millions, - 18,9%) et un chiffre d'affaires net de CHF 95,7 millions (premier semestre 2022 : CHF 93,7 millions, +2,2%). L'EBIT2) s'est élevé à CHF 8,0 millions pour le premier semestre 2023 (premier semestre 2022 : CHF 8,8 millions ou CHF 4,2 millions hors l'effet exceptionnel de la dissolution de provisions pour corrections de valeur.

(en CHF millions) 1er sem. 2023 1er sem. 2022 EBIT2) (marge) 8.0 (8.3%) 8.8 (9.4%) EBIT ajusté 2) (marge) 8.0 (8.3%) 4.2 (4.5%)

Augmentation significative des commandes dans le secteur d'industrie électronique

La part des commandes provenant de l'industrie automobile a considérablement diminué pour Tornos durant la période sous revue, passant de 16,2% au premier semestre 2022 à 9,5% au premier semestre 2023. Avec une part de 29,7%, Tornos a de nouveau reçu le plus de commandes provenant le secteur des techniques médicales et dentaires (premier semestre 2022 : 24,5%). Par rapport à la valeur record du premier semestre 2022 (CHF 18,2 millions), la valeur absolue a ici reculé de 10,5% à CHF 16,3 millions. En revanche, Tornos a progressé de 58,5% dans l'industrie électronique - de CHF 7,6 millions au premier semestre 2022 à CHF 12,0 millions. La part de ce segment dans les entrées de commandes de Tornos s'élève désormais à 21,8% (premier semestre 2022 : 10,2%), celle de l'industrie horlogère à 19,3% (premier semestre 2022 : 14,6%).

Demande stable pour la SwissNanoproduite en Suisse

Les tours à poupée mobile SwissNano produits en Suisse ont continué à bénéficier d'une bonne demande au premier semestre 2023. Les machines multibroches MultiSwiss ont été les plus touchées par les reports de projets. Il est réjouissant de constater que les machines MultiSwiss sont de plus en plus demandées en dehors de l'industrie automobile. Pour les machines que Tornos produit dans la région de Taïwan et en Chine, la demande au premier semestre 2023 a été légèrement inférieure à celle de la même période de l'année précédente.

Poursuite de la croissance du domaine des services et pièces de rechange

Le domaine des services et pièces de rechange de Tornos a poursuivi son bon développement. Par rapport au premier semestre 2022, Tornos a encore augmenté son chiffre d'affaires de 4% dans ce domaine. L'offre DECO 10 Plus, qui permet aux clients de Tornos de faire remettre à niveau leurs anciennes machines DECO 10, continue d'être bien demandée. L'initiative de Tornos de racheter d'anciennes installations et les remettre sur le marché après une révision complète - à la pointe de la technique - dans l'esprit d'une économie circulaire s'avère tout aussi fructueuse.

Fusion avec Starrag sous considération

Le 26 mai 2023, le conseil d'administration de Tornos Holding SA a décidé de considérer la possibilité d'une fusion du groupe Tornos avec le groupe Starrag. Les deux groupes d'entreprises sont actifs dans le monde entier. Ils bénéficient d'un excellent positionnement sur leurs marchés cibles et disposent d'un portefeuille bien adapté aux besoins des clients. Les prestations de marché de Tornos et de Starrag se complètent parfaitement. La fusion renforcerait la position des deux partenaires et offrirait un grand potentiel de développement dans tous les domaines. En cas de fusion, les marques Tornos et Starrag seraient maintenus. De même, aucune suppression d'emploi ne serait prévue dans ce contexte. Les évaluations et les pourparlers entre Tornos et Starrag concernant une éventuelle fusion sont toujours en cours. Tornos informera en temps voulu sur les prochaines étapes des négociations avec Starrag.

Perspectives

Le groupe Tornos dispose toujours d'un bon carnet de commandes et reste confiant pour le deuxième semestre 2023. Il n'est toutefois toujours pas possible de faire des prévisions concrètes. L'évolution de la demande sur les différents marchés et la disponibilité des matières premières et des pièces de sous-traitance ainsi que l'évolution de leurs prix restent incertaines. De manière générale, les incertitudes sur les marchés mondiaux restent très grandes.

