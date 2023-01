Tornos: hausse des ventes, mais tassement des commandes en 2022

Genève (awp) - Le constructeur de machines-outils Tornos a vu son chiffre d'affaires progresser au cours de l'exercice 2022, tandis que les entrées de commandes ont connu un tassement. En dépit de hausses de coûts considérables, le groupe prévoit des résultats nettement positifs au deuxième semestre.

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8% à 181,4 millions de francs suisses, indique le groupe prévôtois mercredi dans un communiqué. Les nouvelles commandes ont quant à elles reculé de 5,4% à 194,1 millions, un niveau qui reste toutefois élevé, souligne l'entreprise.

A fin 2022, le carnet de commandes atteignait 68,1 millions de francs suisses, en hausse de 15,3% par rapport à fin 2021.

Par activité, les résultats ont été particulièrement réjouissants dans le secteur des techniques médicales et dentaires, principal marché de Tornos. Dans l'horlogerie et le domaine des services et pièces de rechanges également, le groupe a pu progresser de manière significative. En revanche la part de l'automobile s'est contractée par rapport aux années précédentes.

Pour le second semestre 2022, Tornos prévoit un résultat d'exploitation Ebit et un résultat net clairement positifs, en dépit de hausses de coûts parfois considérables. Les résultats complets du groupe en 2022 seront dévoilés le 6 mars prochain.

rq/vj