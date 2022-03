Tornos retrouve les chiffres noirs en 2021

Zurich (awp) - Le fabricant de machines-outils Tornos a nettement amélioré sa rentabilité l'année dernière, à la faveur d'un chiffre d'affaires en hausse et des entrées de commandes doublées au deuxième semestre. Le groupe prévôtois a ainsi dégagé un bénéfice net de 20,3 millions de francs suisses, contre une perte de 29,9 millions l'exercice précédent.

Les actionnaires recevront une rémunération de 0,25 franc par action par le biais d'une réduction du capital-actions, indique lundi la société basée à Moutier.

Le résultat opérationnel brut (Ebit) a également basculé en zone bénéficiaire à 20,6 millions, contre -27,7 millions en 2020.

Le segment des techniques médicales et dentaires ainsi que le marché automobile ont donné un coup d'accélérateur aux chiffres de Tornos l'an passé, permettant à l'entreprise d'accroître sa rentabilité. L'industrie automobile a contribué à 19,5% du chiffre d'affaires annuel.

Pour rappel, le groupe bernois a publié en janvier un chiffre d'affaires annuel de 171,5 millions de francs suisses, en hausse de 66%. Avec un carnet de commandes nettes doublé (204,6 millions de francs suisses contre 98 millions en 2020), Tornos devrait conserver une bonne visibilité malgré une production paralysée, les soucis d'approvisionnement en matières premières et une hausse des prix liée.

"Bien armé pour l'avenir"

Selon les prévisions du marché fourni par Tornos lundi, "de grandes incertitudes persistent." Mais avec une conclusion des chiffres 2021 positive, le groupe entame avec confiance le nouvel exercice. Toutefois, l'évaluation des "répercussions de la pénurie de matières premières à l'échelon mondial sur les prix d'achat et, partant, sur la marge Ebit", demeure difficile, selon le communiqué.

Malgré cela, le groupe estime être très bien positionné grâce notamment à une diversification géographique et des activités." Lors d'une conférence, le directeur financier Stéphane Pittet a déclaré vouloir renforcer la présence du groupe en Asie et sur le continent américain.

Malgré les incertitudes, l'utilisation des capacités de production est élevée. Selon le directeur général Michael Hauser, toutes les usines sont bien occupées, celle de Taïwan étant même surchargée. Cependant, face à la hausse des prix des matières premières, d'inévitables répercussions des coûts sont à prévoir sur les clients, a ajouté le dirigeant.

Pour 2022, la direction du fabricant de machines-outils ne fournit pas de perspective chiffrée. L'investissement d'environ 6 millions de francs suisses dans la recherche et le développement a porté ses fruits, selon Tornos. Et le carnet de commandes fourni par une base de clientèle plus large devrait permettre au groupe de conserver des chiffres positifs.

Tornos a annoncé avoir remboursé l'intégralité de ses crédits Covid.

A 12h40, l'action Tornos reculait de -2,1% à 6,85 francs suisses, dans un indice SPI en baisse de 2,92%.

