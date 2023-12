Toro Corp est une société chypriote opérant dans le secteur du transport maritime. Toro Corp est une société de transport maritime qui acquiert, possède, affrète et exploite des navires-citernes océaniques et fournit des services de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés dans le monde entier. La société exploite des navires-citernes qui assurent le transport mondial de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés à l'aide de pétroliers Aframax/LR2, qui transportent du pétrole brut, et de pétroliers Handysize, qui transportent des produits pétroliers raffinés. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur des pétroliers Aframax/LR2, qui assure le transport de pétrole brut, et le secteur des pétroliers Handysize, qui assure le transport de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

Secteur Frêt maritime et logistique