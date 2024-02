Toromont Industries Ltd. est une société canadienne qui répond aux besoins d'équipement spécialisé et de soutien de produits à vie de milliers de clients dans diverses industries, de la construction routière à l'exploitation minière et des télécommunications à la transformation des aliments et des boissons. La société opère à travers deux secteurs d'activité : le groupe des équipements et CIMCO. Le secteur Equipment Group comprend un concessionnaire Caterpillar par chiffre d'affaires et par territoire géographique, couvrant les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, ainsi que divers territoires du Nunavut. Le secteur comprend des activités de location et une activité complémentaire de manutention. Le segment CIMCO est engagé dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de systèmes de réfrigération industrielle et récréative. Les deux segments offrent des capacités complètes de soutien aux produits.

Secteur Véhicules et machines lourdes