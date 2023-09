Torrent Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. La société est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de formulations pharmaceutiques génériques. Elle opère dans les segments thérapeutiques suivants : cardiovasculaire (CV), gastro-intestinal (GI), système nerveux central (CNS) et vitamines minéraux nutritionnels (VMN). Elle est également présente dans des domaines thérapeutiques tels que les antiépileptiques, les antidiabétiques, les anticancéreux, les anti-acnéiques, les corticostéroïdes et les cosméceutiques. Elle a développé des formulations complexes pour les marchés mondiaux basées sur des solides oraux, des injections, des technologies d'inhalation, des injections de dépôt à action prolongée ophtalmiques, nasales, des semi-solides pour des applications externes et des systèmes oraux multiparticulaires à libération prolongée. La société développe en interne diverses entités chimiques nouvelles (NCE) dans les domaines des troubles métaboliques, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, dermatologiques et respiratoires. Elle est présente dans plus de 40 pays.

Secteur Produits pharmaceutiques