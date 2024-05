Torrent Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. L'entreprise se concentre sur divers segments thérapeutiques, tels que le système cardiovasculaire (CV), le système nerveux central (CNS), le système gastro-intestinal (GI), les vitamines et minéraux nutritifs (VMN), l'antidiabète (AD), la douleur, la gynécologie et la dermatologie. La société est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, le marketing et la distribution de formulations pharmaceutiques de marque et génériques en Inde et à l'international. Ses marques de produits pédiatriques comprennent Tedibar, Atogla, Spoo et B4 Nappi. Ses marques de produits pour l'acné et les soins du visage comprennent Clinmiskin, ACNEMOIST, TRACNILO et fash. Les marques de produits de soins pour les cheveux et le cuir chevelu de la société comprennent Proanagen, Perlice, Permite et NOSKURF. Ses usines sont situées dans les États du Gujarat, de l'Himachal Pradesh, du Madhya Pradesh, de l'Andhra Pradesh et du Sikkim. Le principal canal de distribution de la société est constitué par les distributeurs de médicaments en gros, les entrepôts et les pharmacies de détail.

Secteur Produits pharmaceutiques