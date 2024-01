Torrent Power Limited est une société holding basée en Inde. La société opère dans trois secteurs : la production, la transmission et la distribution, et les énergies renouvelables. Le secteur de la production comprend la production d'électricité à partir de sources thermiques (gaz et charbon) et le commerce de gaz naturel liquéfié regazéifié. Le segment Transmission et distribution comprend les activités de transmission et de distribution (sous licence et en franchise) et les services auxiliaires connexes. Ce segment comprend également les activités liées aux câbles électriques. Le secteur des énergies renouvelables comprend la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment éolienne et solaire. Il dispose d'une capacité de production d'énergie thermique de 3 092 mégawatts (MW), avec un mélange de centrales au charbon, au gaz, solaires et éoliennes. Elle est également présente dans le secteur des énergies renouvelables avec une capacité de 787 MW, ce qui porte la capacité de production installée totale à 4 110 MW. La société a mis en place environ 249 kilomètres (km) et 105 km de lignes de transmission à double circuit de 400 kV.