Torrent Power Limited est une entreprise intégrée de services publics d'électricité basée en Inde. Elle est présente dans la production, le transport et la distribution d'électricité, ainsi que dans la fabrication et la fourniture de câbles électriques. Elle opère à travers trois segments : La production, la transmission et la distribution, et les énergies renouvelables. Le secteur de la production comprend la production d'électricité à partir de sources thermiques (gaz et charbon) et le commerce de gaz naturel liquéfié regazéifié. Le segment Transmission et distribution comprend les activités de transmission et de distribution (sous licence et sous franchise) et les services auxiliaires connexes. Ce segment comprend également l'activité de câbles électriques. Le secteur des énergies renouvelables comprend la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire. La société dispose d'une capacité de production installée totale d'environ 4 328 mégawatts crête (MWp), dont 2 730 mégawatts (MW) de capacité à base de gaz, 1 236 MWp de capacité renouvelable et 362 MW de capacité à base de charbon.