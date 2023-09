Torrid Holdings Inc. est une marque de vêtements et d'articles de lingerie pour femmes de grande taille qui s'adresse directement aux consommateurs en Amérique du Nord. Les produits de la société sont conçus pour les femmes de grande taille et sont axés sur la coupe. Elle propose des produits dans une gamme qui comprend des hauts, des jeans, des robes, des sous-vêtements, des vêtements de sport, des chaussures et des accessoires. La société s'adresse directement aux consommateurs par le biais de sa plateforme de commerce électronique et de ses quelque 608 magasins. Les marques de la société comprennent Torrid et Torrid Curve. Torrid Curve propose une gamme de soutiens-gorge et autres vêtements intimes, des vêtements actifs, des vêtements de détente et des vêtements de nuit. Elle propose des soutiens-gorge sans armature, à t-shirt et sans bretelles. Elle a également développé des caractéristiques techniques, telles qu'une jauge de fil plus lourde dans les soutiens-gorge, qui sont conçues pour le confort des femmes de grande taille. La société propose un site Web et une application mobile qui fournissent des mises à jour sur les nouvelles collections, des conseils sur la façon de porter et de composer des tenues.

