Torrid Holdings Inc. est une marque de vêtements, de produits intimes et d'accessoires vendus directement au consommateur en Amérique du Nord. La gamme de produits de la société offre une coupe supérieure pour les femmes aux courbes prononcées. La société propose un assortiment de produits comprenant des hauts, des bas, des jeans, des robes, des vêtements intimes, des vêtements de sport, des chaussures et des accessoires. Elle conçoit, développe et commercialise la quasi-totalité de ses produits en interne, sous les marques Torrid, Torrid Curve, CURV et Lovesick. Grâce à sa plateforme de commerce unifiée, qui comprend son commerce électronique et ses magasins de détail, elle offre à ses clients une expérience de marque homogène. Son canal de commerce électronique est au cœur de sa plateforme de commerce unifié. Il propose des sites web et des applications mobiles qui présentent des mises à jour sur les nouvelles collections, des conseils sur la façon de porter et d'assembler des tenues. Elle exploite environ 639 magasins aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Ses magasins sont principalement situés dans des centres commerciaux, des galeries marchandes, des centres de loisirs et des magasins d'usine.

