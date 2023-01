Astra fait un achat de 1,8 milliard USD ; Keller est victime d'une fraude

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a été appelé à entamer la nouvelle semaine en hausse, après un passage en force de l'Asie lundi et une fin haussière de la première semaine de l'année à New York.

Les espoirs de voir la Réserve fédérale américaine ralentir le rythme de ses hausses de taux, ainsi qu'un nouvel assouplissement des restrictions de la Covid en Chine, ont remonté l'ambiance.

"L'ouverture européenne s'annonce positive, et les marchés asiatiques ont également reçu un coup de pouce, la Chine ayant pris de nouvelles mesures pour rouvrir son économie, en assouplissant sa politique du zéro-covid et en reprenant les voyages avec Hong Kong", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les chiffres sinistres de l'infection par le virus dans une province chinoise ont toutefois rappelé les risques auxquels le pays est confronté lors de sa réouverture.

Près de 90 % des habitants de la troisième province la plus peuplée de Chine ont maintenant été infectés par le Covid-19, a déclaré un haut fonctionnaire lundi.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, AstraZeneca a annoncé une acquisition, tandis que Keller a prévenu d'une baisse des bénéfices après avoir découvert une activité frauduleuse dans une unité en Australie.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 0,2% à 7.717,29

----------

Nikkei 225 : Tokyo fermé pour le jour férié de la Fête de l'âge

Hang Seng : hausse de 1,8% à 21 365,24

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6 % à 7 151,30

----------

DJIA : clôture en hausse de 700,53 points, 2,1%, à 33 630,61

S&P 500 : clôture en hausse de 2,3% à 3 895,08

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,6% à 10 569,29

----------

EUR : hausse à 1,0672 USD (1,0612 USD)

GBP : hausse à 1,2134 USD (1,2051 USD)

USD : baisse à JPY132.11 (JPY132.44)

OR : en hausse à 1 877,42 USD l'once (1 861,63 USD)

Brent : en hausse à 79,94 USD le baril (79,64 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

10:00 GMT Chômage dans l'UE

11:00 GMT Production industrielle de l'Irlande

----------

Les ministres du gouvernement britannique tiendront une série de réunions avec les dirigeants syndicaux dans le but d'empêcher de futures grèves sur les salaires dans le NHS, dans les salles de classe et sur les rails. Le secrétaire à la santé, Steve Barclay, rencontrera lundi des dirigeants, notamment du Royal College of Nursing, sur fond d'optimisme prudent quant à la possibilité que le gouvernement assouplisse sa position. Les syndicats d'enseignants participeront à des discussions avec la secrétaire d'État à l'éducation, Gillian Keegan, avant d'annoncer cette semaine si leurs membres se mettront en grève. Le ministre des chemins de fer, Huw Merriman, s'entretiendra également lundi avec les travailleurs du rail après qu'une action soutenue ait paralysé les services, avec seulement un train sur cinq circulant entre mardi et samedi. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a suscité des espoirs dimanche en déclarant qu'il était prêt à discuter des salaires avec les travailleurs de la santé, bien que cela ne soit pas susceptible d'empêcher les grèves si l'accord salarial actuel n'est pas renégocié.

----------

Le Trésor britannique est sur le point d'annoncer un programme réduit pour aider les entreprises à régler leurs factures d'énergie après que le chancelier Jeremy Hunt ait averti que les dépenses existantes sont "insoutenablement chères". Le nouveau programme sera annoncé aux membres du Parlement lundi, le plafond actuel du coût unitaire de l'électricité et du gaz pour les entreprises devant expirer à la fin du mois de mars. Des sources ont déclaré à l'AP que le remplacement accordera une remise sur les prix de gros, et non un prix fixe, les secteurs très gros consommateurs d'énergie bénéficiant d'une remise plus importante que les autres entreprises. Le No 11 a lancé un appel à la réduction des niveaux de soutien, affirmant que le régime actuel, qui coûte plus de 18 milliards de livres sterling, ne peut être maintenu indéfiniment. La semaine dernière, M. Hunt a déclaré aux chefs d'entreprise que le niveau de soutien était insoutenable et a réaffirmé qu'il était toujours limité à six mois.

----------

Le pessimisme et la faible confiance des entreprises britanniques ont conduit les plans de recrutement des entreprises à atteindre les niveaux les plus bas depuis deux ans, selon un rapport influent. Les employeurs suspendent leurs plans d'embauche et envisagent des licenciements pour gérer la hausse des coûts, a déclaré le cabinet de comptabilité et de conseil BDO dans son analyse de plus de 4 000 entreprises interrogées dans différents secteurs. L'optimisme et la productivité ont augmenté d'une fraction en décembre, mais cela fait suite à une baisse significative en novembre, restant ainsi bien en dessous des niveaux historiques. BDO utilise les indices de l'emploi, de l'inflation, de l'optimisme et de la productivité pour obtenir une image globale du sentiment des entreprises. Un score supérieur à 95 points représente une croissance, et tout ce qui est inférieur est considéré comme une contraction. Dans le dernier rapport, la productivité des entreprises et l'optimisme ont tous deux reçu des scores inférieurs à 92, les plaçant fermement en territoire négatif.

----------

Le chaos politique de l'année dernière a affecté la compétitivité du Royaume-Uni en tant que lieu de fabrication et l'a rendu moins attrayant pour les investissements étrangers, selon des enquêtes. Sur plus de 200 entreprises interrogées, deux sur cinq ont déclaré qu'elles pensaient que le Royaume-Uni était désormais moins attrayant pour les investisseurs étrangers, tandis que plus de la moitié ont prévenu que l'instabilité politique actuelle nuisait à la confiance des entreprises. Près des trois quarts des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Make UK s'attendaient à ce que leurs coûts énergétiques augmentent cette année, les deux tiers prévoyant de réduire la production ou de supprimer des emplois malgré le programme gouvernemental d'aide à l'énergie. Trois fabricants sur cinq ont déclaré être de plus en plus préoccupés par les pannes d'énergie qui pourraient affecter leur activité. Make UK a averti qu'un programme d'aide moins généreux pourrait ne pas protéger les entreprises des pires augmentations, tout en excluant certaines entreprises qui ont une forte exposition à l'énergie mais qui ne répondent pas à la définition traditionnelle de "grande consommation d'énergie".

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Citigroup réinitialise le London Stock Exchange Group avec 'achat' - objectif de cours de 8 800 pence.

----------

UBS réduit Ashmore Group à 'neutre' ('acheter') - objectif de cours de 255 (235) pence.

----------

HSBC relance YouGov à 'acheter' - objectif de cours de 1 225 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

AstraZeneca a déclaré qu'elle déboursera jusqu'à 1,8 milliard USD pour acquérir le développeur de thérapies contre l'hypertension et les maladies rénales chroniques CinCor Pharma. L'accord donne à AstraZeneca le droit mondial sur le traitement de l'hypertension artérielle par le baxdrostat. La société pharmaceutique basée à Cambridge achètera les actions CinCor en circulation pour 26 USD, plus un éventuel supplément de 10 USD par action en fonction de la soumission réglementaire d'un produit baxdrostat. Astra versera un montant initial de 1,3 milliard USD, soit plus du double de la capitalisation boursière de CinCor (515,5 millions USD). La contrepartie passe à 1,8 milliard USD si des paiements potentiels de valeur contingente sont effectués.

----------

Vodafone a déclaré que les acquéreurs de sa branche hongroise ont terminé leur due diligence, la vente de 1,7 milliard d'euros à 4iG Public et Corvinus devant avoir lieu plus tard ce mois-ci. "Cette combinaison établit un opérateur convergent à l'échelle des communications mobiles et fixes et soutient l'objectif du gouvernement hongrois de créer un champion national des technologies de l'information et des communications. L'entité combinée augmentera la concurrence et accélérera les investissements dans la numérisation en cours de la Hongrie", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale intérimaire de Vodafone. La société britannique a déclaré qu'elle utilisera les liquidités reçues pour rembourser sa dette.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

L'entrepreneur spécialisé en géotechnique Keller Group a déclaré avoir identifié une "fraude délibérée et sophistiquée en matière de rapports financiers" dans sa branche Austral en Australie. Keller a déclaré que deux personnes ont été licenciées et qu'une enquête interne est en cours. Il est également en train de nommer un conseiller externe pour effectuer une enquête indépendante. "Austral, qui contribue à [environ] 3 % du chiffre d'affaires du groupe, est une entreprise unique au sein du groupe, et est la seule entreprise qui comptabilise exclusivement le chiffre d'affaires sur la base du pourcentage d'achèvement dans la division ", a ajouté Keller. La fraude concerne les performances d'Austral à partir de 2019. Keller s'attend à un hit de 6 millions de livres sterling pour le premier semestre de 2022 et de 8 à 10 millions de livres sterling concernant les années précédentes. La fraude s'est poursuivie au second semestre de 2022, ajoute-t-elle. Keller prévoit un bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année "légèrement inférieur" à l'extrémité inférieure d'une fourchette de prévisions du marché de 109 à 114 millions de GBP. Pour 2021, Keller a affiché un bénéfice d'exploitation statutaire de 80,5 millions de GBP, ou 92,8 millions de GBP sur une base sous-jacente.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'éditeur et développeur de jeux vidéo Frontier Developments prévoit une hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, aidé par la sortie du titre de course F1 Manager 2022 et du jeu de survie Stranded : Alien Dawn. Frontier prévoit un chiffre d'affaires de 57 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 novembre, soit une hausse de 16 % par rapport aux 49,1 millions de livres sterling de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'exercice, cependant, il ne prévoit plus de répondre aux prévisions du consensus du marché pour le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation, qui s'élèvent respectivement à 135 millions de GBP et 19 millions de GBP. Les ventes de l'ensemble de son portefeuille ont été modérées pendant la période clé des fêtes. Frontier a également noté une "contribution incertaine" de sa branche Frontier Foundry, qui publie des jeux développés par des studios partenaires. "Le résultat des cinq mois restants de l'exercice dépend d'un certain nombre de variables, notamment du calendrier et de la contribution des sorties programmées de Foundry et de l'environnement macro-économique. Le conseil d'administration pense qu'il est encore possible de dépasser le chiffre d'affaires record de 114 millions de livres sterling de l'année dernière, en particulier si l'un des prochains titres Foundry connaît un succès remarquable." Sa nouvelle prévision de chiffre d'affaires est de "pas moins" de 100 millions de GBP.

----------

Tortilla Mexican Grill prévoit des résultats annuels conformes aux attentes, malgré les grèves ferroviaires au Royaume-Uni qui ont affecté le commerce. Pour l'exercice clos le 1er janvier, la chaîne de restaurants a fait face aux "incertitudes continues qui ont un impact sur le marché et le secteur plus large à court terme". Elle a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 57,7 millions de GBP, contre 48,1 millions de GBP pour l'exercice précédent. Au quatrième trimestre, la croissance à périmètre constant a été de 16 % par rapport à trois ans plus tôt, avant le début de la pandémie. "Ceci malgré des conditions commerciales difficiles en décembre dues à l'impact combiné du mauvais temps et des multiples grèves de trains. Certains changements favorables dans les coûts des intrants, ainsi que les mesures prises par la direction et le commerce fort dans la majorité du quatrième trimestre donnent au conseil d'administration la confiance que le revenu et le bénéfice de l'année fiscale 22 seront conformes aux attentes du marché", a déclaré la société.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.