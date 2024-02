Tortilla Mexican Grill plc est une société britannique de restauration mexicaine rapide. L'activité principale de la société est l'exploitation et la gestion de restaurants sous les marques Tortilla et Chilango au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. La société se spécialise dans la cuisine mexicaine d'inspiration californienne. Elle propose des burritos, des tacos et des quesadillas, qui sont préparés en interne et dont les garnitures sont préparées quotidiennement, sans arômes artificiels ni conservateurs. La société propose à ses clients des options de restauration, de libre-service, de vente à emporter, de livraison et d'encaissement. Elle exploite plus de 82 sites dans le monde, dont 65 sites au Royaume-Uni exploités par le groupe, quatre sites franchisés à SSP Group au Royaume-Uni, cinq sites franchisés à Compass Group UK & Ireland, et huit sites franchisés au Moyen-Orient. Ses filiales comprennent Mexican Grill Ltd, Mexican Grill International Franchise Ltd, California Grill Ltd et Chilango Ltd.

Secteur Restaurants et bars