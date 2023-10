Tortilla Mexican Grill PLC est un groupe de restaurants mexicains à service rapide basé au Royaume-Uni. La société propose un menu mexicain de style californien. Sa gamme de produits comprend des burritos, des tacos et des salades. Son menu comprend le Burrito, les Tres Tacos, le Naked Burrito, la Salade, la Quesadilla, les Nachos Queso, les Chips & Salsa et les Boissons. La société propose à ses clients des options de restauration sur place, de libre-service, de plats à emporter, de livraison et d'enlèvement. La société propose également des kits de repas à faire soi-même (DIY), offrant aux clients la possibilité de construire leurs propres repas de quesadilla et de nachos à la maison. Elle possède environ plus de 50 restaurants et franchises situés au Royaume-Uni et au Moyen-Orient.

Secteur Restaurants et bars