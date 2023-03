Tortilla passe à une perte de 2022 malgré une année record d'ouvertures de sites

(Alliance News) - Tortilla Mexican Grill PLC a annoncé lundi qu'elle avait enregistré une perte annuelle, en raison de l'augmentation des coûts de l'alimentation et de l'énergie.

La chaîne de restauration rapide mexicaine basée à Londres a déclaré avoir enregistré une perte annuelle de 928 549 livres sterling au cours de l'exercice clos le 1er janvier, contre un bénéfice de 2,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Tortilla a expliqué que cela était dû à une inflation sans précédent des denrées alimentaires et de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 20 %, passant de 48,1 millions de livres sterling en 2022 à 57,7 millions de livres sterling, grâce à une "année record" d'ouvertures de nouveaux sites, notamment à Lincoln, Coventry, Canterbury et Leicester.

La société a également déclaré que son acquisition stratégique de huit restaurants Chilango a renforcé sa position sur le marché, cinq restaurants ayant été convertis à la marque Tortilla.

Tortilla a choisi de ne pas déclarer de dividende pour l'exercice 2022, comme l'année dernière. La société a déclaré que le capital du groupe sera axé sur la croissance dans les années à venir, et que sa politique de dividende fera l'objet d'une réévaluation.

À l'avenir, Tortilla a déclaré qu'elle continuerait à explorer de nouveaux sites de franchise pour "améliorer la diversité des emplacements" grâce à l'expansion de son partenariat actuel avec Compass Group. Elle a également indiqué qu'elle prévoyait des ouvertures futures dans des gares ferroviaires avec le groupe SSP.

L'entreprise se concentrera également sur les investissements technologiques afin de renforcer le service à la clientèle et de soutenir la stratégie de croissance de Tortilla ainsi que la fidélité de ses clients.

Le directeur général, Richard Morris, a déclaré : "Le début de l'année 2023 a commencé : "Le début de l'année 2023 a bien commencé avec des ventes à périmètre constant en hausse de 4 % au cours des 8 semaines précédant le 26 février. Nous savons que les restaurants qui proposent une cuisine excellente et cohérente à des prix compétitifs seront toujours les gagnants dans notre secteur, et nous sommes convaincus que nous nous situons très confortablement dans cet espace. Nous restons très motivés et enthousiastes quant au potentiel de croissance continue de Tortilla au Royaume-Uni, ainsi qu'à nos possibilités de nous appuyer sur nos opérations de franchise éprouvées pour nous développer à l'étranger".

L'annonce des résultats annuels de Tortilla intervient alors que Laurence Keen, directeur indépendant principal de la société, a annoncé qu'il se retirerait après l'assemblée générale annuelle. L'AGO est prévue pour le mois de mai.

Tortilla a indiqué que M. Keen partait diriger l'expansion du Hollywood Bowl Group PLC au Canada. La société a entamé le processus de recrutement d'un nouveau directeur non exécutif.

Les actions sont restées stables à 120,00 pence à Londres lundi matin.

