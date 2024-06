Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu courant à ses actionnaires. L'objectif secondaire du fonds est l'appréciation du capital. Il cherche à investir principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation productifs de dividendes de sociétés d'infrastructures électriques et énergétiques. Les titres dans lesquels il investira comprennent des titres à revenu fixe et des titres de participation productifs de revenus. Dans des circonstances normales, le fonds investira au minimum environ 51 % de son actif total dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif total dans des titres émis par des émetteurs non américains (y compris des émetteurs canadiens). Le conseiller en investissement du Fonds est Tortoise Capital Advisors, L.L.C.