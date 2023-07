TortoiseEcofin Acquisition Corp. III a annoncé que le 19 juillet 2023, le conseil d'administration de la Société (a nommé Thomas D . Hennessy en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat.

. Hennessy, âgé de 38 ans, a été associé directeur des stratégies de croissance de Hennessy Capital Group, LLC, une société d'investissement alternatif fondée en 2013 qui se concentre sur l'investissement dans les technologies industrielles, d'infrastructure, climatiques et immobilières. M. Hennessy est président-directeur général de Two, une société d'acquisition spécialisée, depuis mars 2023.

M. Hennessy est administrateur de Jaguar Global Growth Corporation I, une société d'acquisition à vocation particulière ciblant des entreprises opérant principalement en dehors des États-Unis dans le secteur de la PropTech, depuis février 2021. Depuis décembre 2020, il est administrateur de 7GC & Co. Holdings Inc. M. Hennessy, en sa qualité de président du conseil, de co-chef de la direction et de président, a mené à bien deux regroupements d'entreprises SPAC, notamment (i) le regroupement d'entreprises de PropTech Acquisition Corporation avec Porch Group Inc. en 2020 ; et (ii) le regroupement d'entreprises de PropTech Investment Corporation II avec Appreciate Holdings Inc. en 2022.

Depuis 2021, M. Hennessy a également investi dans de nombreuses sociétés privées en tant qu'associé directeur de Hennessy Capital Growth Partners, un fonds d'actions de croissance qui sert de capital stratégique et de partenaire de croissance aux sociétés de technologie immobilière et de technologie climatique. De 2014 à 2019, M. Hennessy a été gestionnaire de portefeuille pour l'Abu Dhabi Investment Authority. M. Hennessy est titulaire d'une licence de l'université de Georgetown et d'un MBA de la Booth School of Business de l'université de Chicago.

M. Hennessy est qualifié pour occuper le poste d'administrateur de la société en raison de sa grande expérience des sociétés d'acquisition spécialisées et de son expertise en matière de fusions et d'acquisitions.