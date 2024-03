Toscana Aeroporti SpA est une société basée en Italie qui s'occupe de la gestion d'aéroports. La société est active dans l'exploitation de l'aéroport international de Pise et de l'aéroport de Florence. Elle divise ses activités en deux secteurs : Aviation et Non Aviation. Le secteur Aviation comprend les services d'assistance au sol pour les passagers et les aéronefs, les services d'atterrissage et de décollage, l'embarquement et le débarquement des passagers, le stationnement des aéronefs, les services de sécurité des passagers, le contrôle des bagages des passagers, le chargement et le déchargement des marchandises, entre autres. Le secteur non aéronautique comprend les activités liées à la gestion de l'aéroport, telles que les commerces de détail, les restaurants, les parkings, la location de voitures, la publicité, la location d'espaces et de bureaux, et les services de billetterie, entre autres.

Secteur Services aéroportuaires