Toshiba Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement aux solutions de systèmes énergétiques et à d'autres activités. La société opère dans six secteurs d'activité. Le segment des solutions de systèmes énergétiques fournit des systèmes de production d'énergie thermique, des systèmes de production d'énergie nucléaire et des systèmes de production d'énergie hydroélectrique. Le segment Infrastructure System Solutions fournit des systèmes d'eau et d'égouts, des systèmes de radiodiffusion, des équipements radio, des systèmes environnementaux, des systèmes routiers, des équipements de transport et des systèmes de batteries. Le segment Retail & Printing Solutions fournit des systèmes de points de vente (POS), des appareils multifonctions. Le segment Storage & Device Solutions fournit des dispositifs de puissance, des dispositifs à petits signaux, des semi-conducteurs optiques, des circuits intégrés à signaux mixtes (IC), des disques durs (HDD), des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Le segment Solutions TIC industrielles fournit des services de solutions informatiques. Le segment Autres fournit des services logistiques.

