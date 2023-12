Une société de capital-investissement peu connue s'apprête à s'attaquer à la tâche la plus difficile des entreprises japonaises : le redressement de Toshiba.

Japan Industrial Partners (JIP) est le fer de lance d'un rachat de 14 milliards de dollars qui permettra au conglomérat en difficulté d'être retiré de la cote mercredi, après 74 ans de cotation à la bourse de Tokyo.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un acteur mondial, JIP s'est discrètement construit un palmarès en reprenant des activités de grands fabricants, comme la branche ordinateurs portables de Sony et l'unité d'appareils photo d'Olympus. Dirigée par un ancien banquier titulaire d'un MBA de Wharton, elle a la réputation d'être très active dans ses acquisitions et d'être économe - ses dirigeants prennent l'avion en classe économique.

Avec Toshiba, JIP s'attaque à une entreprise tentaculaire bien plus grande et plus complexe que toutes celles qu'elle a acquises auparavant. Les enjeux sont également plus importants : Toshiba emploie quelque 106 000 personnes dans des secteurs tels que les batteries, les puces, l'énergie nucléaire et la défense, ce qui la rend essentielle pour la sécurité nationale.

La question de savoir si JIP peut réussir un redressement reste ouverte, étant donné les dégâts subis par Toshiba après une décennie de scandales, la faillite de l'unité américaine Westinghouse, les bouleversements au niveau de la direction et les réactions négatives des actionnaires activistes.

JIP, qui a refusé de faire des commentaires pour cet article, n'a pas dit grand-chose de ses projets, qui consisteront à conserver l'actuel PDG de Toshiba, Taro Shimada. Il est probable qu'il réintègre les actions de Toshiba dans quelques années, a déclaré mardi Nikkei Asia, citant le président sortant du conglomérat.

Certains initiés du secteur considèrent qu'une scission et des ventes massives - plutôt qu'une introduction en bourse (IPO) - constituent la voie la plus praticable.

"Une introduction en bourse serait difficile sans un scénario de croissance convaincant impliquant une expansion mondiale", a déclaré Damian Thong, responsable de la recherche sur le Japon chez Macquarie Capital Securities.

Lors de certaines opérations antérieures, JIP a travaillé avec des sociétés américaines de capital-investissement telles que KKR et Bain Capital. Cette fois-ci, elle prendra la direction des opérations et devra s'occuper de la vingtaine d'entreprises et de banques qui investissent à ses côtés, telles que le fabricant de puces Rohm, la société de services financiers Orix et la compagnie d'électricité Chubu Electric Power.

"Ils ont de très bons antécédents, non pas pour tuer des entreprises et s'enrichir dans le processus, mais plutôt pour créer de la valeur dans ces transactions", a déclaré Ulrike Schaede, professeur d'économie japonaise à l'université de Californie à San Diego.

"Trouveront-ils beaucoup de valeur chez Toshiba ? C'est une autre question.

Toshiba s'est refusé à tout commentaire.

Il n'a pas été facile d'aller aussi loin. Il a fallu des mois pour finaliser les négociations avec les banques en vue d'un financement, ce qui a retardé l'offre de JIP. Des sources ont déclaré que l'entreprise devait aplanir les désaccords avec les banques et les partenaires d'investissement sur les plans de restructuration après le rachat.

La partie de l'opération relative aux fonds propres a également mis du temps à être finalisée, plusieurs banquiers reprochant à JIP ses difficultés à gérer les discussions au sein du consortium.

PROFIL BAS

Fondée en 2002 avec des investissements du Mizuho Financial Group et de Bain & Co, entre autres, JIP est devenue indépendante par la suite. Son PDG, Hidemi Moue, a travaillé auparavant pour un prédécesseur de Mizuho, la Banque industrielle du Japon.

L'entreprise donne rarement des interviews. Elle considère que son rôle est d'aider à relancer les entreprises japonaises sans attirer l'attention sur elle, ont déclaré plusieurs personnes qui lui sont familières.

"Normalement, je suis quelqu'un qui travaille discrètement en arrière-plan, donc je n'ai pas l'habitude de prendre la parole lors de ces événements", a déclaré M. Moue lors d'une présentation à une conférence tenue en 2017 à Tokyo, dont une vidéo est disponible en ligne.

JIP travaille en étroite collaboration avec la direction pour transformer les entreprises qu'il découpe en sociétés indépendantes, un processus qui peut prendre une décennie dans certains cas, a-t-il déclaré lors de la conférence.

Elle veille également à ne pas être perçue comme un "hagetaka", c'est-à-dire un vautour, ont déclaré des personnes connaissant bien l'entreprise. Un roman paru en 2004 et une série télévisée du même titre ont popularisé l'image d'un fonds étranger rapace.

Au contraire, JIP est strict sur les coûts, y compris les siens, afin d'éviter d'augmenter les frais et d'alourdir le fardeau de l'entreprise qu'il s'efforce de redresser, ont déclaré ces personnes.

Deux de ces personnes ont déclaré que les cadres supérieurs voyagent en classe économique lorsqu'ils se rendent à l'étranger. Un ancien employé de JIP s'est souvenu que le fonds payait de sa poche les dîners avec les dirigeants des entreprises bénéficiaires.

Et contrairement à certaines sociétés de rachat, JIP n'emploie pas de consultants externes pour gérer le travail de restructuration, la diligence raisonnable ou la recherche d'investissement, préférant le faire en interne, selon l'ancien employé et une autre personne ayant connaissance de l'affaire.

VENTES RECORD

JIP a investi plus de 600 milliards de yens (4,2 milliards de dollars) dans 30 opérations. On ne sait pas exactement quelle part de son propre argent elle investit dans l'opération Toshiba.

Après avoir acquis l'activité d'ordinateurs portables Vaio de Sony en 2014, JIP s'est concentré sur les entreprises clientes - notamment Mitsubishi Corp et Mizuho Securities - qui représentent aujourd'hui 80 % des ventes. Les commandes à grande échelle ont aidé Vaio à atteindre un chiffre d'affaires record de 35,8 milliards de yens au cours de l'année qui s'est achevée en mai, a déclaré un porte-parole, tout en refusant de commenter JIP.

Les deux derniers PDG de Vaio sont directement issus de JIP.

Les actions du fabricant d'équipements aéronautiques Nippon Avionics ont été multipliées par plus de sept depuis que JIP a découpé la filiale cotée en bourse de NEC en 2020. Il a changé la direction de l'entreprise, révisé la rémunération des cadres pour introduire une rémunération à base d'actions et a commencé à racheter des actions.

Le succès de Toshiba dépend de la capacité de la nouvelle direction à se retirer des activités à faible marge et à trouver un moyen de rentabiliser sa technologie de pointe, a déclaré M. Schaede, de l'université de San Diego.

"C'est probablement la grande question : Auront-ils la vision et les actifs pour le faire ?"

(1 $ = 142,1500 yens) (Reportage d'Anton Bridge, Makiko Yamazaki, Miho Uranaka et Maki Shiraki ; Rédaction de David Dolan et Christopher Cushing)