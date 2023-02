Exclusif - Le géant des paiements FIS se prépare à se séparer - sources

FIS prévoit de procéder à une scission sans impôt de son activité de commerçant, qui traite les paiements pour les entreprises, ont déclaré les sources. La scission prendra de nombreux mois pour être achevée, et FIS examinera également toute offre d'acquisition pour l'unité pendant cette période, ont ajouté les sources.

Une grande partie de l'activité marchande de FIS est constituée de Worldpay, qu'elle a acheté pour 43 milliards de dollars en 2019. Depuis lors, les actions de FIS ont perdu plus de la moitié de leur valeur, lui laissant une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars, alors que la société se bat pour rester compétitive face aux anciens et nouveaux acteurs de la technologie financière promettant des services meilleurs et moins chers.

La société basée à Jacksonville, en Floride, pourrait annoncer la scission dès la semaine prochaine, en dévoilant les résultats d'un examen stratégique qu'elle a entrepris en décembre suite à la pression des fonds spéculatifs D.E. Shaw et JANA Partners, selon les sources.

Les sources ont averti qu'aucune transaction n'est certaine et ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter des délibérations confidentielles.

FIS a refusé de commenter. La société doit publier ses résultats du quatrième trimestre le 15 février.

Plusieurs conglomérats, dont General Electric Co, Johnson & Johnson, Kellogg Co et Toshiba Corp, ont démantelé leurs entreprises tentaculaires au cours des dernières années, sous la pression des investisseurs qui souhaitaient les voir s'alléger et se concentrer sur une meilleure rentabilité de certaines de leurs activités principales.

La scission de FIS lui laisserait une activité principale de systèmes de traitement, permettant les transactions entre les banques et autres institutions financières, ainsi que sa division des marchés des capitaux servant les sociétés d'investissement.

Les solutions pour commerçants représentent environ 30 % du chiffre d'affaires de la société, tandis que sa branche de solutions bancaires constitue environ 46 %, et les solutions pour les marchés des capitaux le reste.