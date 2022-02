JPMorgan, Toshiba et Ciena trouvent un nouveau moyen de protéger la blockchain grâce à un réseau quantique

Le groupe de chercheurs affirme que c'est la première fois qu'un réseau de distribution de clés quantiques (QKD), un réseau de communication bidirectionnel super-sécurisé alimenté par la physique quantique, a été testé comme moyen de protéger la blockchain des attaques de l'informatique quantique.

Les ordinateurs quantiques, qui peuvent traiter des informations et des calculs à un rythme radicalement plus rapide que les ordinateurs classiques, sont encore en cours de développement, et les experts affirment donc que les cyberattaques liées à l'informatique quantique n'auront pas lieu avant quelques années. Mais la menace qu'ils représentent est si grande que des chercheurs comme ceux de JPMorgan cherchent des moyens de protéger les systèmes bancaires dès maintenant.

"La sécurité est primordiale pour JPMorgan Chase", a déclaré Marco Pistoia, chef du groupe Future Lab for Applied Research and Engineering de JPMorgan et l'un des responsables de la recherche.

"Ce travail intervient [...] alors que nous continuons à nous préparer à l'introduction d'ordinateurs quantiques de qualité de production, qui changeront le paysage de la sécurité des technologies comme la blockchain et les cryptomonnaies dans un avenir prévisible."

JPMorgan a été un partisan de la technologie blockchain pour son utilisation dans le système financier, et la banque a lancé sa propre monnaie numérique appelée JPM Coin en 2019.