KKR n'a pas l'intention de diriger une offre de Toshiba, mais pourrait devenir un investisseur -sources

KKR pourrait cependant toujours prendre part à une transaction en tant que partenaire financier, ont déclaré deux des sources.

La société mondiale de rachat a tenu des discussions informelles sur un accord potentiel avec le comité spécial de Toshiba, certains actionnaires du conglomérat et d'autres investisseurs, mais n'a pas voulu soumettre d'offre en raison de la complexité de la transaction, a déclaré l'une des personnes.

Elle attend plus de clarté de la part du gouvernement et de la direction de Toshiba pour savoir si un accord pourrait se concrétiser de manière réaliste, a déclaré la personne.

Un rachat de Toshiba pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 22 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters, ajoutant que KKR faisait partie des entreprises qui avaient exprimé un intérêt initial.

KKR est considéré comme l'un des rares fonds d'investissement privés mondiaux capables de mener une opération de rachat de cette taille. Il dispose d'un fonds panasiatique de 15 milliards de dollars et a conclu des accords avec d'autres conglomérats japonais, dont Hitachi Ltd et Panasonic Holdings Corp.

Les sources ont refusé d'être nommées en raison de contraintes de confidentialité. Une porte-parole de KKR a refusé de commenter.

Toshiba devrait présélectionner les soumissionnaires et les autoriser à procéder à une vérification préalable ce mois-ci. Le mois dernier, Toshiba a déclaré avoir reçu huit propositions initiales de rachat ainsi que deux offres d'alliances capitalistiques qui lui permettraient de rester cotée en bourse.

Toshiba a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les détails des soumissionnaires et de leurs propositions.

Le gouvernement japonais n'a pas clairement exprimé sa position sur une éventuelle opération de rachat de Toshiba par le secteur privé.

Le conglomérat possède un certain nombre de technologies sensibles telles que l'énergie nucléaire et les équipements de défense, et des sources distinctes ont précédemment déclaré que le gouvernement ne souhaitait pas laisser ces activités entre les mains de propriétaires étrangers.

SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS

Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone Inc, Baring Private Equity Asia, CVC Capital Partners et MBK Partners ont également exprimé un intérêt initial pour Toshiba, selon Reuters.

Parmi ceux-ci, Bain est susceptible d'apparaître comme le favori en raison de sa relation préexistante avec le conglomérat japonais, selon des sources distinctes.

Bain détient le contrôle majoritaire de Kioxia Holdings Corp, le fabricant de puces de mémoire flash précédemment connu sous le nom de Toshiba Memory. Toshiba détient toujours une participation d'environ 40 % dans Kioxia.

Bain a refusé de commenter.

Le fonds public Japan Investment Corp (JIC) est en train de former un consortium avec la société nationale de capital-investissement Japan Industrial Partners pour faire une offre sur Toshiba, selon deux sources ayant connaissance du dossier.

Mais le ministre de l'industrie Koichi Hagiuda a averti le mois dernier que, de manière générale, JIC ne pourrait pas investir dans une opération visant uniquement à privatiser une entreprise et à assurer une gestion stable. Tout investissement de la JIC devrait répondre à des objectifs politiques, a-t-il ajouté.

JIC et Japan Industrial Partners ont refusé de commenter.