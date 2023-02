Données financières JPY USD EUR CA 2023 3 350 Mrd 25 230 M 23 542 M Résultat net 2023 174 Mrd 1 312 M 1 224 M Dette nette 2023 302 Mrd 2 276 M 2 123 M PER 2023 11,2x Rendement 2023 6,44% Capitalisation 1 949 Mrd 14 678 M 13 696 M VE / CA 2023 0,67x VE / CA 2024 0,67x Nbr Employés 116 224 Flottant 95,2% Graphique TOSHIBA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOSHIBA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 4 505,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 930,83 JPY Ecart / Objectif Moyen 9,45% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Taro Shimada President, Chief Executive Officer & Director Masayoshi Hirata CFO, Head-Accounting & Finance Management Keiichi Yumita Head-Information Systems Yutaka Sata Head-Technology Planning, R&D Center Hideaki Ito Head-Technology Planning, R&D Center Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOSHIBA CORPORATION -2.13% 14 678 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -5.10% 135 880 SIEMENS AG 12.74% 124 144 GENERAL ELECTRIC COMPANY 24.88% 90 062 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 6.91% 73 055 3M COMPANY -3.87% 63 462